NFL: Frankfurt-Game zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins wird irres Drama

Was für ein Spektakel! Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs um Football-Superstar Patrick Mahomes hat das zweite reguläre Saisonspiel der NFL in Deutschland gewonnen. Vor 50.023 Zuschauern im Fußballstadion des Bundesligisten Eintracht Frankfurt bezwangen die Chiefs im Duell zweier Titelkandidaten die Miami Dolphins mit 21:14 und feierten damit den siebten Sieg im neunten Saisonspiel.

Mahomes löste mit zwei Touchdown-Pässen großen Jubel unter den deutschen Footballfans aus, ihm unterlief jedoch auch ein Turnover. Für das Highlight der Partie sorgte Chiefs-Safety Bryan Cook, der den Ball nach einem Fumble über knapp 60 Yards in die Endzone trug. Die hochgelobte Dolphins-Offensive um Quarterback Tua Tagovailoa und Star-Receiver Tyreek Hill wachte nach schwachem Start zu spät auf.

Tagovailoa-Patzer entscheiden Kracher

Es entwickelte sich eine irre Partie und es bahnte sich eine Mega-Wende nach der Pause an. Die Dolphins drehten auf und die Chiefs wankten. Doch kurz vor Schluss unterliefen ausgerechnet Dolphins-Spielmacher Tua Tagovailoa zwei entscheidende Patzer.

Im Vorfeld waren die sportlichen Schlagzeilen durch das Rätselraten um einen möglichen Besuch von Taylor Swift teilweise überlagert worden. Die Romanze zwischen der Pop-Gigantin und Chiefs-Tight-End Travis Kelce beschäftigt die NFL seit Wochen. In Frankfurt wurde Swift allerdings nicht gesichtet.

SPORT1 hat die Partie im Ticker begleitet.

 +8 Die Deutschen in der NFL

Miami Dolphins - Kansas City Chiefs 14:21

+++ Drama! Tagovailoa verliert die Nerven +++

Was ist das denn?! Vor den 50.023 Zuschauern stehen die Dolphins kurz vor der Endzone und damit dem Ausgleich. Receiver Wilson ist frei, doch Quarterback Tagovailoa wirft den Ball viel zu kurz. Das war eigentlich ein sicherer Touchdown. Beim nächsten Spielzug folgt die Katastrophe! Center Connor Williams wirft den Ball zurück, doch an Tagovailoa vorbei. Weil es der vierte Versuch war, wechselt der Ballbesitz. Wenig später ist die Partie zu Ende.

+++ Miami-Aufholjagd gestoppt! +++

Die Chiefs können aufatmen! Miami ist auf dem Weg nach vorne, kommt dann aber nicht mehr vorwärts und muss den Ballbesitz abgeben. Anstelle des möglichen 21:21 übernimmt nun Patrick Mahomes wieder und kann knappe fünf Minuten vor Schluss nun für die Entscheidung sorgen.

+++ Mahomes verzweifelt! Riesen-Glück für Miami +++

Was ist eigentlich mit Patrick Mahomes los? Der Spielmacher der Chiefs erlebt eine katastrophale zweite Hälfte. Erneut muss er direkt wieder vom Feld. Miami greift also an. Running Back Mostert verliert den Ball, schmeißt sich aber auf ihn und sicher den Ballbesitz. Das war knapp. Es geht in die entscheidende Schlussphase bei noch zehn Minuten.

+++ Gänsehaut-Momente in Frankfurt +++

Diese Szenen sorgen für Gänsehaut. Über die Lautsprecher schallt der Klassiker „Take me home, country roads“. Und alle Fans in Frankfurt stimmen mit ihren Stimmen ein. Dazu leuchten sie mit den Taschenlampen.

+++ Mahomes patzt! Wahnsinns-Wende bahnt sich an +++

Jetzt geht bei Kansas City nichts mehr. Superstar Patrick Mahomes muss mit seiner Offensive direkt wieder vom Feld - weil ausgerechnet er patzt. Mahomes will laufen, lässt den Ball fallen und Miami wirft sich drauf. Miami übernimmt danach und profitiert von einem weiteren Mega-Patzer des Gegners. Beim dritten Versuch und 20 erreicht Tagovailoa eigentlich kein weiteres „First Down“. Durch die Strafe gegen die Chiefs geht es dann aber mit einem neuen ersten Versuch weiter. Und wenig später gelingt der nächste Touchdown. Raheem Mostert läuft nach einem kurzen Pass in die Endzone.

+++ Endlich! Tagovailoa zaubert +++

Die Dolphins-Fans atmen auf. Auf einmal fängt die Offensive von Miami Feuer und marschiert über das Feld. Spielmacher Tagovailoa zaubert mit einem langen Pass über 31 Yards in die Endzone. Dort schraubt sich Receiver Cedrick Wilson in die Höhe und fängt den Touchdown. Startet jetzt die Aufholjagd?

+++ Mahomes demütigt Miami fast +++

Wahnsinn! Miami wankt komplett. Kurz vor seiner eigenen Endzone muss Mahomes im dritten Versuch 18 Yards schaffen. Aufgrund fehlende Anspielstationen macht sich der Chiefs-Quarterback selbst auf den Weg und schafft es fast! Ein Yard fehlt ihm. Der Ballbesitz wechselt. Miami kann verkürzen.

+++ Tagovailoa-Albtraum auch nach der Pause +++

Es geht weiterhin einfach nichts für Miami! Die Franchise bekommt den Ball und darf angreifen. Doch nach nicht einmal zwei Minuten ist die Offensive schon wieder vom Feld. Beim dritten Versuch muss Tagovailoa 17 Yards schaffen. Doch weil niemand frei ist, läuft er selbst und wird direkt gestoppt. Die Chiefs übernehmen.

+++ Halbzeit-Show startet +++

Wenig später ertönt der Pausenpfiff. Nico Santos und Kontra K heizen nun ein.

+++ Böser Fumble von Hill! Chiefs zur Stelle +++

Diese erste Hälfte der Miami Doplhins ist ein Albtraum! Ausgerechnet Superstar Tyreek Hill patzt. Er fängt einen Ball von Tagovailoa und lässt diesen fallen. Chiefs-Cornerback Trent McDuffie schnappt sich den Ball, wirft ihn zu Safety Bryan Cook und dieser läuft 59 Yards zum dritten Touchdown. RTL-Kommentator eskaliert nach dieser Szene völlig.

+++ Mahomes hat es leicht und erhöht +++

Was war das denn? Miamis Defensive befindet sich im Tiefschlaf. Und Chiefs-Spielmacher Mahomes nutzt das gnadenlos aus! Er bedient mit einem kurzen Pass nach rechts seinen Running Back Jerick McKinnon. Der hat keinen Gegenspieler gegen sich und marschiert 17 Yards in die Endzone - ohne einen Kontakt eines Gegners!

+ Strafe für Miami (2. Viertel) +++

Und schon der vierte Punt für die Gäste! Zuvor erhielt Tua Tagovailoa eine Intentional-Grounding-Strafe, die den Gästen aus Florida diesen Drive kostet. Bisher kann die beste Offense der NFL noch nicht wirklich überzeugen.

+++ Chiefs früh gestoppt (2. Viertel) +++

Christian Wilkins zeigt eine starke Leistung, indem er entscheidend eingreift und die Chiefs sieben Yards hinter der Line of Scrimmage zurückdrängt. Ein Reverse-Pass auf Mecole Hardman endet mit einem Verlust von sieben Yards. Kurz vor der eigenen Endzone müssen sie den Ball erneut per Punt an die Dolphins übergeben.

+++ Das 2. Viertel startet +++

Tyreek Hill sorgt mit seinem Lauf für einen guten Start in das zweite Viertel. Anschließend kann Jeff Wilson den Ball nicht festhalten und Miami muss erneut punten. Es steht also weiterhin 7:0 für die Chiefs.

+++ Ende des 1. Viertels +++

Das erste Viertel ist vorbei und die Chiefs führen dank ihres beeindruckenden ersten Drives. Danach verlief das Spiel etwas schleppend.

+++ Miami-Defense stoppt Mahomes (1. Viertel) +++

Die Defense der Dolphins stellt die Chiefs vor Probleme und baut ordentlich Druck auf Mahomes auf. Auch die „Gastgeber“ müssen punten.

+++ Strafen machen es Dolphins schwer (1. Viertel) +++

Der zuvor verletzte Jaylen Waddle steht wieder auf dem Spielfeld und erzielt einen größeren Yard-Gewinn. Auch Tyrek Hill meldet sich mit einem ersten Catch im Spiel an. Die Offense der Dolphins hat allerdings mit einigen Strafen zu kämpfen und schon muss die Punt-Unit auf das Feld. Miami muss also weiterhin ohne Punkte auskommen.

+++ Ein wenig Leerlauf (1. Viertel) +++

Nun erzielen auch die Dolphins einen wichtigen Stopp. Für Patrick Mahomes und seine Offense ist noch vor der Mittellinie Schluss. Bei Third Down geht es nicht weiter, obwohl ein kurzer Pass bei Lieblingsanspielstation Travis Kelce landet. So ist Miami wieder an der Reihe.

+++ Heiratsantrag am Spielfeldrand (1. Viertel) +++

Für die Dolphins ist es nun wichtig, dass auch Tua Tagovailoa und seine Offense schnell die erste Akzente setzen kann. Doch der Miamis Quarterback hat in Jaylen Waddle gleich eine wichtige Anspielstation verloren.

Derzeit gibt‘s in den kleinen Pausen zwischen den Aktionen auch viel Raum für Kuriositäten. Unter anderem wurde an der Seitenlinie bereits ein Heiratsantrag gestellt. Die gute Nachricht: Die Angetraute sagt ja. Andererseits: Der glückliche Mann wusste offenbar nicht, wie er in den Emotionen reagieren sollte und umarmte zuerst das Chiefs-Maskottchen. Also sowas..

+++ Kann Miami antworten? (1. Viertel) +++

Die Dolphins wurden in den Anfangsminuten ziemlich überrannt, denn Kansas benötigte gerade einmal sieben Spielzüge bis zum Touchdown. Im Gegensatz stockt Miamis Angriff vorerst.

Auch eine kurze Unterbrechung, weil sich Jaylen Waddle verletzt hat, tut dem Spielfluss nicht gut. Der Receiver war mit einem Gegenspieler kollidiert - keine böse Absicht, eher eine unglückliche Aktion.

+++ Erste Punkte für die Chiefs (1. Viertel) +++

Nur wenige Sekunden später stimmt alles: Patrick Mahomes nimmt das Ei auf, passt nach links, wo Receiver Rashee Rice freigeblockt wird und etliche Yards in die Endzone zum Touchdown rennt. Auch der Extrapunkt-Versuch von Butker klappt - 7:0 für Kansas!

+++ Jetzt geht‘s los! +++

Das Warten hat ein Ende - und das Frankfurt-Game im Deutsche Bank Park startet mit dem 1. Viertel! Es beginnt die Offensive der Chiefs. Patrick Mahomes packt seine ersten Pässe aus, die bei Marquez Valdes-Scantling und Travis Kelce landen. Auch Isiah Pacheco läuft danach noch ein paar Yards.

Anschließend drückt der Super-Bowl-Sieger richtig auf das Gaspedal. Tight End Justin Watson fängt vermeintlich das perfekte Zuspiel seines Spielmachers für die ersten Punkte des Spiels. Doch der Score wird zurückgenommen, weil der Pass incomplete ist.

+++ Chiefs-Fans in der Überzahl +++

Nur noch wenige Minuten dauert es bis zum Kick-off in Frankfurt. Was bereits weit vorher deutlich wurde: Die Chiefs-Fans sind im Stadion deutlich in der Mehrzahl, sorgen für eine prächtige Atmosphäre. Zwischendurch funkeln auf den Rängen aber immer wieder auf türkise Jerseys durch.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

+++ Schreibt Dolphins-Star Hill Geschichte? +++

Für Wide Receiver Tyreek Hill von den Miami Dolphins ist die Partie in Frankfurt eine ganz besondere: Zum ersten Mal trifft er mit seinem neuen Team auf die Chiefs, mit denen er im Februar 2020 noch den Super Bowl gewonnen hatte.

Und: Ausgerechnet in diesem Spiel kann der 29-Jährige, der die NFL mit 1014 Receiving Yards in dieser Saison klar anführt, Historisches schaffen: Gelingen ihm einmal mehr zehn Receptions und über 150 Yards, würde er dies zum elften Mal in seiner Karriere schaffen - es wäre ein neuer Rekord!

Aktuell teilt sich Hill diesen noch mit den Receiver-Größen Antonio Brown, Andre Johnson, Julio Jones sowie Hall of Famer Jerry Rice, denen das Kunststück ebenfalls jeweils zehn Mal gelang.

+++ Ist Taylor Swift in Frankfurt? +++

Ein großes Fragezeichen steht noch über Taylor Swift. Bekannt ist, dass Travis Kelce und die Sängerin ein Paar sind. Seit einigen Wochen feuert Swift den NFL-Star daher regelmäßig von der Tribüne aus an. Ist sie im Stadion, lässt die auch Liga keine Gelegenheit aus, Swift öffentlichkeitswirksam mit der Kamera einzufangen.

Doch selbst Kelce selbst ist dieser Fokus manchmal zu viel, wie er bereits Anfang Oktober im Gespräch mit seinem Bruder offenbarte. Zwar bringe es etwas mehr Aufmerksamkeit, wie er zugab. „Aber gleichzeitig glaube ich, sie übertreiben es sicherlich etwas.“ Ob Swift auch in Frankfurt auftaucht, ist bislang nicht bekannt.

+++ Fan-Frust wegen Sicherheitsmaßnahmen +++

Unmittelbar vor dem Frankfurt-Game kündigte die Polizei an, dass sämtliche Parkplätze in direkter Stadionnähe dicht gemacht werden. Bei vielen Fans stieß dieser Entschluss auf Unverständnis, da selbige Bereiche bei Heimspielen von Eintracht Frankfurt oder anderen Großevents im Deutsche Bank Park geöffnet sind.

Des Weiteren haben lediglich Ticketinhaber Zutritt zu den Eventflächen und dem Fanshop am Stadion. Beim letztjährigen NFL-Spiel in München oder auch bei den London Games war das noch anders, dort sind die Bereiche um die Stadien herum frei begehbar gewesen.

+++ Schlägt Mahomes zurück? +++

Nach 29 Spielen in Folge mit mindestens einem Touchdown-Pass ging Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes beim 9:24 bei den Denver Broncos in der vergangenen Woche erstmals wieder leer aus.

Ein weiteres Spiel ohne Touchdown-Pass hätte historische Ausmaße: Zweimal in Folge war das dem zweimaligen MVP erst einmal passiert - in der Saison 2021 in den Partien gegen die Cowboys und die Broncos, die die Chiefs dennoch beide gewinnen konnten.

+++ Dieses Duo rockt die Halbzeitshow +++

Was darf bei einem NFL-Spektakel auf keinen Fall fehlen? Klar, die Halbzeitshow! In Frankfurt geben sich Songwriter Nico Santos sowie Rapper Kontra K die Ehre und sollen die Fans ordentlich einheizen. Laut NFL Germany verspricht dieses Duo „einen einzigartigen Top-Act, der die Brücke zwischen englisch- und deutschsprachiger Musik schlägt“.

Erstmals findet eine solche für die USA typische Halftime-Show auch auf deutschem Boden statt. Beim Munich Game wurde in der Halbzeit noch eine Demonstration von Flag Football präsentiert.

+++ Das beste International Game der NFL-Historie? +++

Sowohl die Chiefs als auch die Dolphins gehen mit einer Bilanz von 6-2 in das Match - so gut standen vor einem Spiel außerhalb der USA noch keine Gegner da. „Es könnte das beste International Game sein, das wir jemals gespielt haben“, betonte daher auch NFL-Spielplaner Mike North.

Glaubt man der Statistik, dürfen sich die Fans in Frankfurt auf ein Spektakel freuen: Die Dolphins stellen in Sachen Raumgewinn die mit Abstand beste Offensive der bisherigen Saison (453,3 Yards pro Spiel), die Chiefs liegen in diesem Ranking auf Platz vier (381,4).

+++ NFL-Spiele in Europa sorgen für Fan-Ärger +++

Am Mainufer hat das leuchtend rote „ChampionShip“ der Kansas City Chiefs schon seit Tagen angelegt, die Mannschaft kam am Freitag nach. Das Boot, eine Spezialanfertigung, ist in Frankfurt die zentrale Anlaufstelle für alle Aktivitäten des NFL-Klubs.

Doch den Fans im Kernmarkt USA gefällt es naturgemäß kaum, dass dieses Match in Übersee über die Bühne geht. Und das auch noch zu einer Uhrzeit, zu der nicht nur das Biertrinken schwerfällt. In Los Angeles ist es beim Kick-off um 6:30 Uhr, in New York 9:30 Uhr.

Den Ärger nimmt die NFL aber in Kauf und setzt konsequent ihren Weg fort. Commissioner Roger Goodell, der gerade seinen Vertrag bis 2027 verlängert hat und mehr als 60 Millionen Dollar Jahresgehalt verdient, will weiter wachsen, Märkte erschließen und vergrößern. Dafür braucht es Aufmerksamkeit, am besten weltweit.

 +44 Alle Super-Bowl-Champions seit 2000

So können Sie Dolphins - Chiefs live im TV & Stream verfolgen:

TV: RTL