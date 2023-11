"Wie ein Heimspiel": NFL-Stars von Stimmung begeistert

Mehrere Millionen Ticketanfragen hatte es für das Event gegeben, 50.023 Footballfans sahen am Sonntag im Stadion des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt das zweite reguläre Saisonspiel in Deutschland nach der Premiere in München im Vorjahr. Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) bestreiten der sechsmalige Super-Bowl-Sieger New England Patriots und die Indianapolis Colts Teil zwei des Frankfurter NFL-Doppelpacks.