NFL: Dallas-Star schreibt Geschichte an Thanksgiving - McCaffrey geht steil

Dallas kontrollierte die Partie vor heimischem Publikum von Beginn an und wies die Gäste vor allem im letzten Viertel - das mit 25:0 ausging - klar in die Grenzen. Prescott warf für 331 Yards und vier Touchdowns.

Einen Eintrag in die Geschichtsbücher sicherte sich zudem DaRon Bland, der in den Schlussminuten einen Ball abfing und für einen Pick Six in die Endzone trug. Dieses Kunststück gelang ihm in der laufenden Saison bereits zum fünften Mal, neuer NFL-Rekord.