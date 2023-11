NFL: Detroit-Sieg im Krimi! St. Brown gelingt Historisches

Amon-Ra St. Brown erzielte mit 156 Receiving-Yards im Spiel gegen die Chargers eine persönliche Bestmarke und fing zudem noch einen Touchdown-Pass. Der Deutsch-Amerikaner erzielte damit in seinen letzten vier Spielen hintereinander über 100-Yards.

Die Deutschen in der NFL

NFL: Detroit Lions führen ihre Division an

Die Entscheidung in der Partie fiel erst im letzten Spielzug. Nachdem die Lions mehrfach in Führung gingen, gelang es den Chargers immer wieder heranzukommen oder gar auszugleichen. So auch im letzten Viertel der Partie, als das Team aus LA 3:34 Minuten vor Schluss mit einem Touchdown ausglich.