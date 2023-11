NFL: Eagles machen Chiefs im Super-Bowl-Rematch nass - Duell der Kelce-Brüder erlebt neuen Sieger

Die Philadelphia Eagles haben das Rematch mit den Kansas City Chiefs seit der Niederlage im Super Bowl für sich entschieden und bleiben das Maß der Dinge in der NFL.

NHL: Hurts gewinnt Duell mit Mahomes

„Sie haben ein tolles Spiel gemacht. Es geht darum, Spaß zu haben. Egal was passiert, wir finden einen Weg zu gewinnen“, sagte Hurts, bedankte sich nach dem Spiel auch bei der starken Defense, die in Halbzeit zwei keine Punkte der Chiefs zuließ, und sprach bei ESPN von einem „sehr engen Spiel mit zwei Teams, die alles gegeben haben. Es geht in dieser Liga nur darum, einen Weg zu finden, zu gewinnen. Ob es ein hässlicher Sieg ist oder nicht, spielt keine Rolle.“