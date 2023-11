NFL: Üble Quarterback-Patzer verschärfen Patriots-Krise

Der sechsmalige Super-Bowl-Champion New England Patriots hat auch beim NFL-Gastspiel in Frankfurt keinen Weg aus der Krise gefunden. Beim zweiten Teil des Football-Doppelpacks am Main verloren die Patriots vor 50.144 Zuschauern mit 6:10 (3:7) gegen die Indianapolis Colts und kassierten die achte Niederlage im zehnten Saisonspiel.