Paukenschlag! NFL-Topstar Darius Shaquille Leonard gefeuert

Aufregung in der NFL! Linebacker Darius Shaquille Leonard wurde von den Indianapolis Colts entlassen. Der 28-jährige US-Amerikaner wird nun auf die Waiver-Liste gesetzt.

„Indy, ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr mich und meine Familie mit offenen Armen aufgenommen haben. Die letzten sechs Jahre waren einfach unglaublich“, bedankte sich Leonard in einem offenen Brief: „Ich bin dankbar, dass ich für eine so tolle Fangemeinde spielen durfte. Ich liebe euch Leute und wünsche den Colts nur das Beste!“

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Sollte ein neues Team den Linebacker verpflichten wollen, könnte es allerdings teuer werden.

Wie NFL-Insider Field Yates erklärte, müsste ein Team, das Leonard von der Waiver-Liste holt, ihm alleine diese Saison noch 6,11 Millionen Dollar zahlen müssen. Da sein Vertrag bis 2026 läuft, wären es in drei Jahren sogar 19,6 Millionen Dollar an garantierten Zahlungen.

Verletzungen bremsen Top-Verteidiger Leonard aus

Leonard wurde 2018 in der 2. Runde von den Colts gepickt. Der dreimalige First-Team-All-Pro wurde dreimal in den Pro Bowl gewählt und erhielt 2018 den „Defensive Rookie of the Year“-Award.