Wunder-Comeback! NFL-Star Rodgers vor Rückkehr bei Jets

Damit hätten wohl selbst die kühnsten Optimisten bei den New York Jets nicht gerechnet. Aaron Rodgers steht nach seinem Achillessehnenriss Mitte September vor einer überraschenden Rückkehr.

Daher eröffneten die Jets ein 21-tägiges Trainingsfenster, was bedeutet: Innerhalb der nächsten drei Wochen wird sich entscheiden, ob Rodgers in diesem Jahr noch einmal in der NFL spielt. Sollte der Routinier nach diesem Zeitraum nicht für den aktiven 53-Mann-Kader nominiert werden, darf er 2023 nicht mehr spielen.