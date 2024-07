Irrer Rekordvertrag für Packers-Quarterback Love: Keiner kriegt mehr!

von SPORT1-AI 27.07.2024 • 08:44 Uhr Die Green Bay Packers sichern sich mit einem Vierjahresvertrag über 220 Millionen Dollar die Dienste von Quarterback Jordan Love bis 2028.

Die Green Bay Packers haben ihre langfristige Zukunft auf der Quarterback-Position gesichert und dabei tief in die Tasche gegriffen. Am Freitag einigten sich die Packers mit Jordan Love auf einen neuen Vierjahresvertrag im Wert von 220 Millionen Dollar, wie ESPN‘s Adam Schefter berichtet.

Mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 55 Millionen Dollar reiht sich Love in die Riege der bestbezahlten Quarterbacks der Liga ein, gleichauf mit Trevor Lawrence und Joe Burrow.

Rekordbonus und volle Garantien

Der von David Mulugheta und Andrew Kessler von Athletes First ausgehandelte Vertrag beinhaltet zudem einen Rekordbonus von 75 Millionen Dollar bei Vertragsunterzeichnung sowie 155 Millionen Dollar an neuen voll garantierten Zahlungen. Damit ist Love, 25, vertraglich bis zur Saison 2028 an die Packers gebunden und wird voraussichtlich im Alter von 30 Jahren wieder Free Agent.

Obwohl Love diese Woche mit dem Rest des Teams ins Trainingslager eingezogen ist, nahm er zunächst nicht am Training teil, bis der Vertrag unterzeichnet war. Er war jedoch bei allen Aktivitäten abseits des Feldes, einschließlich Meetings und Filmstudien, präsent.

Love könnte bereits am Samstag, wenn das Team erstmals in voller Montur trainiert, auf dem Feld stehen.

Vertragsdetails und Leistungen

Der früheste Zeitpunkt, zu dem die Packers Love unter Vertrag nehmen konnten, war der 3. Mai – ein Jahr nach seiner vorherigen Vertragsverlängerung. NFL-Regeln besagen, dass eine Verlängerung nicht innerhalb der ersten 12 Monate verlängert werden kann. Sein vorheriger Vertrag fügte der Rookie-Vereinbarung ein Jahr hinzu und ersetzte die Option für das fünfte Jahr. Damals erhielt Love einen Signing-Bonus von 8.788.655 Dollar und ein Grundgehalt von 1,01 Millionen Dollar für die letzte Saison.

In der regulären Saison 2023 warf Love für 4.159 Yards mit 32 Touchdowns und 11 Interceptions. Er gehörte zu den vier Quarterbacks, die in den Top 10 bei Passing Touchdowns (zweiter hinter Dak Prescott), Passing Yards (siebter) und Touchdown-Interception-Verhältnis (siebter) rangierten.

Historische Playoff-Teilnahme

Love schaffte etwas, das weder Aaron Rodgers noch Brett Favre in ihren ersten Saisons als Starter in Green Bay gelang: die Playoffs. Er startete alle 17 Spiele und führte die Packers nach einem 2-5 Start zu einer 9-8 Bilanz und in die Playoffs. Dort erzielte er einen Wildcard-Sieg über die Dallas Cowboys mit drei Touchdowns und keiner Interception, bevor er in der Divisional Round gegen die San Francisco 49ers ausschied.

In der späten Saisonphase überzeugte Love besonders. In den letzten acht Spielen warf er 18 Touchdown-Pässe bei nur einer Interception und brachte 70,3% seiner Pässe für 2.150 Yards an. „Durch die schwierige Phase im Oktober zu gehen und ihn so konstant zu sehen, wie er unser Team Woche für Woche besser gemacht hat, und die Belohnungen am Ende der Saison zu sehen, war sehr aufregend für ihn und unser Football-Team“, sagte Packers General Manager Brian Gutekunst nach der Saison.

Trainer und Präsident loben Love

Packers-Trainer Matt LaFleur zeigte sich ebenfalls beeindruckt: „Er hatte ein verdammt gutes Jahr. Schauen wir nicht darüber hinweg. Die Ergebnisse sprechen für sich, aber das Wachstum, das er als Anführer gezeigt hat, war ein großartiges Zeichen für uns.“

Packers-Präsident Mark Murphy fügte hinzu: „Ich bin wirklich glücklich für Jordan. Die Art und Weise, wie er gespielt hat – und nicht nur das Niveau, auf dem er gespielt hat, sondern auch das zunehmende Selbstvertrauen im Laufe der Saison – zeigt, dass die Zukunft wirklich vielversprechend ist.“