NFL: Episches 7-Sekunden-Fiasko für die Chiefs

Diese Art der Bescherung haben sich die Kansas City Chiefs zum Weihnachtsfest sicher nicht gewünscht. Der Super-Bowl-Champion unterlag in der NFL am „Christmas Day“ überraschend mit 14:20 (7:17) gegen die Las Vegas Raiders.

Durch die Niederlage verpassen die Chiefs den vorzeitigen Einzug in die Playoffs. Trotzdem fehlt Kansas City in der AFC West weiter nur ein Erfolg für den achten Division-Sieg nacheinander.

Trotzdem zeigte die Niederlage gegen die Raiders erneut auf, dass es in dieser Saison nicht absolut rund läuft beim einstigen Dominator der NFL. Gerade Superstar Patrick Mahomes spielt aktuell nicht gewohnt abgeklärt und war nach der Niederlage extrem frustriert. Es schien sogar so, als wenn der zweimalige Super-Bowl-MVP Tränen in den Augen hätte.