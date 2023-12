NFL: Historisch gut - Raiders 63-Punkte-Wahnsinn!

Vor vier Tagen bestritten die Raiders mit einer 0:3-Niederlage gegen die Minnesota Vikings noch das punkteärmste Spiel in der NFL-Geschichte. Im Thursday Night Spiel erzielte die Truppe aus Las Vegas unglaubliche 63 Punkte und kratzte damit an mehreren Rekorden gleichzeitig!

63:21 gewannen die Raiders vor heimischem Publikum gegen die Los Angeles Chargers. Damit erzielten sie die drittmeisten Punkte in einem Spiel in der Geschichte der Super-Bowl-Ära.

Zuletzt verlor das Team drei Spiele in Folge und konnte sich nun mit dem Erfolg unter Interimscoach Antonio Pierce auf eine Bilanz von 6:8 in der AFC West verbessern. Bereits zur Halbzeit führte das Team aus Vegas mit 42:0 Punkten - die höchste Pausenführung der Franchisegeschichte. „Wir wussten zur Halbzeit, wo der Rekord steht“, sagte Raiders-Coach Antonio Pierce nach dem Match und fügte hinzu: „“Wir wollten aggressiv weitermachen, egal was auf der Ergebnisanzeige steht.“

Zum zwischenzeitlichen 49:0 bediente Raiders-Receiver Jakobi Meyers seinen Kollegen Davante Adams mit einem Touchdown-Pass. Damit krönte sich Meyers zum ersten Spieler dieses Jahrhunderts, der kein Quarterback ist und einen erfolgreichen Pass zum Touchdown bei einer Führung von mindestens 40 Punkten warf.

Zudem ist Meyers erst der zweite Spieler in der Geschichte der Raiders, der in einem Spiel sowohl ein Pass zum Touchdown geworfen, als auch erhalten hat.

Acht verschiedene Spieler erzielten einen Touchdown

Neben sieben Touchdowns in der Offensive gelangen den dreimaligen Super-Bowl-Champions auch zwei aus der Defensive heraus. Für das Highlight sorgte hierbei Jack Jones.

Der Raiders-Cornerback pflückte einen Pass von Chargers-QB Easton Stick mit einer Hand aus der Luft und brachte das Ei über 16 Yards in die Endzone. Selbst Raiders-Besitzer Mark Davis konnte kaum glauben, was er da gerade gesehen hat. „Wir haben ihnen in den Hintern getreten“, sagte Jones nach dem Spiel bei ESPN.

Auch Quarterback-Rookie Aidan O‘Connell warf historisch gut. Der 25-Jährige ist seit der magischen Nacht in Las Vegas der erste Raiders-QB seit Beginn der Messung der Air Yards, dem in einem Spiel drei Touchdowns mit einer Distanz aus mindestens 20 Yards gelangen. ESPN begann 2006 mit der Erfassung dieser Statistik.

