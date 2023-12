NFL: Leeres Stadion, Tickets für einen Dollar! Fan-Wahnsinn in der NFL

Solche Szenen sind in der NFL eigentlich unvorstellbar! Das Heimspiel der Carolina Panthers gegen die Atlanta Falcons interessierte offenbar fast niemanden. Dabei entwickelte sich ein spannendes Spiel, das Carolina mit 9:6 gewann und damit seinen zweiten Erfolg in der Saison feierte.

Bilder und Videos aus dem Stadion zeigen, dass am Sonntag nur wenige hundert Fans anwesend waren. Bei Anpfiff herrschte Leere - und auch danach wurde es nicht mehr besser.

Leeres Stadion bei Panthers

Das Bank of America Stadium fasst 74.867 Zuschauer.

Aufgrund anhaltender Erfolglosigkeit ist das Interesse an der Franchise rapide gesunken in den vergangenen Wochen. In dieser Saison sind die Panthers mit zwei Siegen bei zwölf Pleiten das schlechteste Team der gesamten Liga!