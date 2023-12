NFL: Lügenvorwurf? Spielerfrau rudert zurück

Frau von NFL-Profi erklärt sich

Mariah Godwin hatte nach diesen Aussagen das Gefühl, ihren Mann verteidigen zu müssen. „Ich weiß nicht, warum die Dinge so sind, wie sie sind - ich coache das Team nicht“, schrieb sie in ihrer Instagram-Story und fügte hinzu: „Aber diese Lügen über Chris und die Unterstellung von Negativität bezüglich seiner Arbeitseinstellung machen mich wütend. Lasst uns nicht so tun, als ob er so viel öfter als sonst ausgewechselt werden musste, wenn er in Wirklichkeit genauso viel gespielt hat.“