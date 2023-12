NFL: St. Brown und Lions erreichen Play-offs

Schöne Bescherung für Amon-Ra St. Brown an Heiligabend: Der deutsch-amerikanische Shootingstar hat mit den Detroit Lions zum ersten Mal in seiner Karriere die Play-offs der NFL erreicht. Dank eines 30:24-Sieges gegen den Divisions-Rivalen Minnesota Vikings stehen die Lions erstmals seit 2016 wieder in der K.o.-Runde.