NFL: Pleite für deutschen NFL-Star! - Brüder-Duell fällt dabei aus

So stand am Sonntag einzig sein jüngerer Bruder auf dem Rasen. Die Lions drehten zwar die Partie zunächst nach 0:10-Rückstand, in der zweiten Hälfte gelang aber nicht viel. Amon-Ra St. Brown erwischte zudem einen schlechten Nachmittag, er fing nur drei der neun Bälle in seine Richtung und erzielte lediglich 21 Yards Raumgewinn.