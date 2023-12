NFL: Unfassbar! Amon-Ra schreibt Lions-Geschichte

Was für ein Auftakt der Detriot Lions! Das NFL-Team vom in Deutschland verwurzelten Amon-Ra St. Brown lief bei den New Orleans Saints von Beginn an heiß und führte nach rund sieben Minuten bereits 21:0, zur Halbzeit stand es 24:7.

Zum ersten Mal seit dem 11. Dezember 2011 gelang dem Team aus Michigan dieses Kunststück, damals wurden die Minnesota Vikings im ersten Viertel überrollt. Am Ende wurde es nochmal eng, den 34:28-Sieg der Lions konnten die Vikings jedoch nicht mehr verhindern.

Gegen die Saints haben nun David Montgomery, Sam LaPorta und Amon-Ra selbst das Gala-Viertel veredelt.

Für den Deutsch-Amerikaner mit der Nummer 14 war der Touchdown zudem ein besonderer Moment. Dank der 25 Yards, die er in die Saints-Endzone zurückgelegt hatte, steht der 24-Jährige nun bei 1.018 Receiving Yards in dieser Spielzeit.

Damit kommt er auf bislang auf 3.091 Receiving Yards im Trikot der Lions und überflügelt Calvin Johnson Jr.. Der Hall-of-Famer hielt den bisherigen Franchiserekord für die meisten Receiving Yards in drei Lions-Spielzeiten mit 3.071 Yards.

Zudem ist damit jetzt schon klar: Der Viertrundenpick des Drafts 2021 kommt in seiner dritten NFL-Spielzeit zum zweiten Mal in Folge auf über 1.000 Yards in der Regular Season. In der vergangenen Saison standen am Ende 1.161 Yards zu Buche.