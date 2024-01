"Friere mir die Eier ab": NFL-Duell im Eisschrank von Kansas City

Die Chiefs kamen mit den Bedingungen deutlich besser zurecht, allen voran Rashee Rice, der mit acht gefangenen Pässen und 130 Yards einen Rookie-Rekord für ein Playoff-Spiel aufstellte. An der sechsten Viertelfinal-Teilnahme in Folge hatte auch Kicker Harrison Butker seinen Anteil, der beim 26:7 seine vier Field-Goal-Versuche cool verwandelte.

Absage wegen Schneechaos

Nicht ganz so kalt war es in Buffalo, wo allerdings Schneemassen für Chaos sorgten. Wegen eines nahenden Wintersturms wurde die für Sonntagnachmittag (Ortszeit) angesetzte Partie zwischen den Buffalo Bills und den Pittsburgh Steelers abgesagt. „Die Entscheidung wurde in Absprache mit Gouverneurin Kathy Hochul und im Sinne der öffentlichen Sicherheit getroffen“, teilten die Bills via X mit. In dem Kurznachrichtendienst ist auch ein Video vom verschneiten Highmark Stadium zu sehen.