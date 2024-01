NFL: Drama! Favorit übersteht Playoff-Krimi - Ravens setzen Zeichen

Was für ein Drama! Die 49ers drehten gegen die Green Bay Packers im Schlussviertel einen Rückstand und stehen nach einem umkämpften 24:21 zum dritten Mal in Folge im NFC Championship Game der NFL. Gegner werden die Detroit Lions mit Amon-Ra St. Brown oder die Tampa Bay Bucaneers sein, die am Sonntagabend aufeinandertreffen.