NFL: Packers haben es geschafft - Das Playoff-Picture steht fest

In der Nach von Samstag auf Sonntag (deutscher Zeit) fanden in der NFL die letzten Spiele der Regular Season statt. Mehrere Teams bangten noch um ihre Teilnahme an den Playoffs. Mittendrin im Krimi in Woche 18: Die Green Bay Packers. SPORT1 zeigt auf, welche Teams das Ticket für die Endrunden lösten und wer gegen wen in der Wild Card Round spielen wird.

Nach dem Verpassen der Playoffs im vergangenen Jahr sah es nach 14 von 17 Spielen erneut nicht gut aus für die Packers. Mit einer Statistik von 6 Siegen zu 8 Niederlagen bewahrte das Team aus Wisconsin mit einer Wahrscheinlichkeit von 27% nur noch eine unrealistische Chance, das Ticket für die Playoffs doch noch zu lösen.

Durch den 17:9-Erfolg gegen die Chicago Bears im letzten Spiel schafften die Packers allerdings drei Siege aus den letzten drei Partien. Da sie das direkte Duell gegen die New Orleans Saints, die ebenfalls ein Record von 9:8 aufweisen, durch eine spektakuläre Aufholjagd in Woche drei mit 18:17 gewannen, sicherten sich die Packers nun den siebten und damit letzten Startplatz für die Playoffs.

Damit gelang dem 25 Jahre alten Packers-Quaterback Jordan Love, was selbst seinen legendären Vorgängern Brett Favre und Aaron Rodgers in ihrer Zeit als Spielmacher in Green Bay nicht schafften. In seiner ersten Saison als Start-QB führte er sein Team in die Playoffs. Sowohl Favre als auch Rodgers gelangen dies erst in ihrer zweiten Saison.

Love erzählte nach dem Spiel, dass der Saisonbeginn mit zwei Siegen und fünf Niederlagen zwar hart gewesen sei, „aber das Wichtigste war, dass wir zusammengehalten haben. [...] Es war nicht einfach. Es gab Höhen und Tiefen, aber wir sind zusammengeblieben, haben eine Siegesserie hingelegt und uns, wie ich schon sagte, in diese Position gebracht. Ein Lob an alle in der Umkleidekabine“, freute sich der Star-Quaterback.

Die Conference-Sieger mit dem „Freilos“

Bereits vor dem letzten Spieltag in Woche 18 standen die jeweiligen Conference-Sieger fest. Mit 17 Siegen und 4 Niederlagen schlossen die Baltimore Ravens aus der AFC die Regular Season als bestes Team der NFL ab.

In der NFC sind es die San Francisco 49ers, die durch durch den Sieg ihrer Conference ebenfalls wie die Ravens direkt in die Divisional Playoffs einziehen.

Die Playoff-Begegnungen in der Wild Card Round

In der AFC treffen die Buffalo Bills (2) auf die Pittsburgh Steelers (7) , die sich ebenfalls durch drei Siege aus den letzten drei Spielen, ähnlich wie die Packers, noch furios auf den siebten Startplatz vordrängten. Die Kansas City Chiefs (3) spielen gegen die Miami Dolphins (6) und die Houston Texans (4) müssen zu Hause gegen die Cleveland Browns (5) ran.

In der NFC wird Love seine Packers (7) auswärts bei den Dalls Cowboys (2) anführen. Die Detroit Lions (3) spielen zu Hause gegen die Los Angeles Rams und die Tampa Bay Buccaneers (4) werden gegen die Philadelphia Eagles antreten (5).

Überblick AFC

Freilos: Baltimore Ravens

Buffalo Bills (2) gegen Pittsburgh Steelers (7)

Kansas City Chiefs (3) gegen Miami Dolphins (6)

Houston Texans (4) gegen Cleveland Browns (5)

Überblick NFC

Freilos: San Francisco 49ers

Dallas Cowboys (2) gegen Green Bay Packers (7)

Detroit Lions (3) gegen Los Angeles Rams (6)