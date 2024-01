NFL-Playoffs live im TV & Stream: St. Brown mit Detroit Lions gegen San Francisco 49ers

Ein Spiel fehlt noch bis zum Super Bowl: Der deutsch-amerikanische NFL -Star Amon-Ra St. Brown tritt in der Nacht zu Montag (00.30 Uhr) mit Detroit im NFL-Halbfinale bei den San Francisco 49ers an.

NFL: St. Brown will gegen 49ers glänzen

„Wir sind froh, da zu sein, wo wir sind“, sagt St. Brown, der es im dritten Jahr mit den Lions endlich in die Playoffs schaffte. San Francisco sei „die ganze Saison gut“ gewesen und Detroit wieder der Underdog. „Wie immer seit ich hier bin. Das ist nicht neu für uns.“

Erstmals tritt das Team um St. Brown, dem diese Saison insgesamt elf Touchdowns gelangen, in der laufenden Postseason auswärts an. „Fünf, sechs Stunden von zu Hause“ entfernt in Kalifornien, wo er aufgewachsen ist. „Ich freue mich darauf, zurückzukehren“, sagt St. Brown, „und hoffentlich ein gutes Spiel vor meinen Freunden und meiner Familie zu haben.“