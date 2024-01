Noch ein Sieg: St. Brown und die Lions träumen

Nach seiner Touchdown-Premiere in den Play-offs träumt Amon-Ra St. Brown mit den Detroit Lions vom ersten Super Bowl der Teamgeschichte. Der deutsch-amerikanische Wide Receiver gewann mit den Lions am Sonntag in der Divisional Round der NFL 31:23 gegen die Tampa Bay Buccaneers und zog ins Conference-Endspiel der NFC ein. Dieses hatte Detroit zuletzt 1992 erreicht. (Das sagte Amon-Ra St. Brown vor dem Spiel SPORT1 )

Bei den San Francisco 49ers kommt es für am Wochenende zum Showdown um die Teilnahme am Super Bowl in Las Vegas (11. Februar). Nur die Cleveland Browns, Jacksonville Jaguars und Houston Texans standen neben den Lions, die erstmals seit 1957 zwei Play-off-Spiele in einer Saison gewannen, noch nie im Endspiel um die Vince Lombardi Trophy.