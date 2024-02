NFL: Eine Woche vor dem Super Bowl - Vater von Patrick Mahomes verhaftet

Schlechte Nachrichten für Patrick Mahomes. Eine Woche vor dem Super Bowl gegen die San Francisco 49ers wurde der Vater des Quarterback-Superstars der Kansas City Chiefs verhaftet.

So geht laut ESPN aus Online-Gefängnisunterlagen hervor, dass Patrick Mahomes Sr. Samstagnacht in Tyler im US-Bundesstaat Texas von der Polizei wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer verhaftet wurde.

Demnach sieht sich der 54-Jährige nun einer Anklage wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ausgesetzt. Gegen eine Kaution in Höhe von 10.000 US-Dollar wurde er bereits am Sonntagnachmittag aus dem Smith-County-Gefängnis entlassen.

Die Anklage stellt dabei eine Straftat dritten Grades dar, das kann gemäß dem Gesetz des zuständigen Bundesstaates mit bis zu zehn Jahren Gefängnis geahndet werden.

Nicht die erste Anklage gegen Papa Mahomes

Bereits in der Vergangenheit wurde der Vater des zweimaligen-Super-Bowl-Siegers wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. 2018 hatte er sich des Vergehens schuldig bekannt und wurde zu einer Gefängnisstrafe von 40 Tagen verurteilt, die er an den Wochenenden verbüßte.

Mahomes Sr. spielte einst als Pitcher in der MLB und war von 1992 bis 2003 in elf Spielzeiten für sechs Teams aktiv. So stand er unter anderem für die Boston Red Sox und die New York Mets auf dem Feld.