NFL: Fred Warner - Der Kleber, der die 49ers zusammenhält

Überwinden die 49ers ihr Finaltrauma?

Insgesamt fünfmal reckte die Franchise in ihrer Geschichte die begehrte Vince Lombardi Trophy in die Höhe, nur die Pittsburgh Steelers und New England Patriots waren noch erfolgreich. Seit dem letzten Titel (1994) sind aber beinahe 30 Jahre ins Land gezogen.

20:10 führten die 49ers damals vor dem Beginn des entscheidenden Viertels, ehe Mahomes mit drei Touchdowns in den letzten 6:13 Minuten der Partie ein unglaubliches Comeback anführte. Eine Niederlage, die Warner nach eigenen Aussagen auf einer Pressekonferenz am Donnerstag für sein Leben gezeichnet hat.

Selbstkritischer Warner fordert Leistungssteigerung

In diesem Jahr kommt es zum Rematch und damit auch zur Chance auf die große Revanche für Warner und die San Francisco 49ers. Allerdings zeigte sich der 27-Jährige auf einer Pressekonferenz in Las Vegas zunächst verhalten und forderte eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft.

„Nach den Widrigkeiten in der Verteidigung ist dies eine Gelegenheit, die Fehler, die wir gemacht haben, zu korrigieren“, meinte Warner und spielte damit auf die knappen Siege gegen die Green Bay Packers (24:21) sowie gegen die Detroit Lions (34:31) an.

In beiden Spielen ließ die sonst so starke Defensive deutlich mehr Punkte zu als die im Schnitt 17,5 aus der regulären Saison. Besonders das Laufspiel der Gegner, mit durchschnittlich 159 Yards, bereitete dem Team aus Santa Clara enorme Schwierigkeiten.

Der Weg zum MVP beim Super Bowl?

„Egal, wohin der Ball geworfen wird, egal, wer rennt und den Ball über das Feld wirft - wenn man nach oben schaut, ist Fred Warner immer in der Nähe des Footballs“, sagte der frühere Linebacker bei der NBC-Show Radio Row und fügte an: „Das ist, was ich an ihm liebe.“