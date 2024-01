NFL: San Francisco 49ers mehrfach historisch

Die San Francisco 49ers haben mit dem 34:31-Erfolg im NFC Championship Game gegen die Detroit Lions gleich mehrfach NFL-Geschichte geschrieben. Besonders bemerkenswert: Mit jetzt 38 erfolgreichen Playoff-Spielen zogen die Niners an den Green Bay Packers und den New England Patriots vorbei und sind nun nach Siegen das erfolgreichste Postseason-Team in der langen Historie der NFL.

Die 19. Teilnahme an einem Conference Championship Game bedeutete bereits vor dem Spiel ebenfalls eine Bestmarke - und auch das bemerkenswerte Comeback in der zweiten Hälfte des Spiels gegen die Lions war historisch: einen größeren Halbzeit-Rückstand als die 17 Punkte beim Stand von 7:24 hat in einem Conference Championship Game noch niemand gedreht!

Zugleich bietet sich durch den Einzug in den Super Bowl LVIII am 11. Februar in Las Vegas gegen die Kansas City Chiefs auch die große Chance, mit den Rekordchampions der NFL gleichzuziehen.

49ers gleichauf mit Cowboys

Aktuell stehen die 49ers, die zum insgesamt achten Mal im Super Bowl dabei sind, bei fünf Meisterschaften - und liegen damit gleichauf mit den Dallas Cowboys. Sowohl die Patriots als auch die Pittsburgh Steelers stehen als erfolgreichste Franchises bei jeweils sechs Meistertiteln.

Um zu den beiden Rekordteams aufzuschließen, müssten die 49ers nach zwei Niederlagen bei ihren letzten beiden Teilnahmen (Saison 2013 gegen die Baltimore Ravens, Saison 2017 gegen die Kansas City Chiefs) auch im Super Bowl zurück in die Erfolgsspur finden: Ihre ersten fünf Endspiele hatte die Franchise allesamt gewonnen!