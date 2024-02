NFL: Hat der Super Bowl seinen ersten Ärger?

Der erste Ärger vor dem Super Bowl ? Nach Informationen von ESPN -Experte Adam Schefter sind die San Francisco 49ers mit dem Zustand ihres Trainingsplatzes an der University of Nevada, Las Vegas unzufrieden.

So soll die NFL das Rollrasenfeld erst vergangene Woche verlegt haben, obwohl es üblich sei, dass die Übungsfelder bereits im Dezember bestimmte Standards erfüllen müssen. CBS Sports hatte zuerst über die Unzufriedenheit der Franchise aus Kaliforniern berichtet. ( SPORT1 -Interview mit Mark Nzeocha)

NFL gibt Anlagen frei

Während San Francisco am Montag erstmals an der University of Nevada trainierte, schlugen die Kansas City Chiefs ihr Lager auf dem Trainingsgelände der Las Vegas Raiders auf. Die NFL hatte beide Anlagen im Vorfeld freigegeben.