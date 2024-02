NFL-Star Mark Andrews wird zum Retter in der Not

An seinen jüngsten Flug mit der Linie Southwest Airlines von Baltimore nach Pheonix wird sich Mark Andrews wohl noch lange erinnern. In der Luft kam es schließlich zu einem medizinischen Notfall, der ohne seiner Unterstützung ganz böse hätte enden können.

Passagier Andrew Springs verbreitete die Geschichte in den sozialen Netzwerken und wurde daraufhin von ESPN näher befragt. Es war erschreckend“, erinnerte sich Springs mit einem Schaudern und unterstrich den Ernst der Lage. „Es war für eine Weile ziemlich brenzlig. Und ich denke, das Coolste an der Sache war, dass jeder, der Mark Andrews jemals hat spielen sehen, genau wusste, was passieren wird. Es war ein klassischer Mark Andrews, der, wenn er gebraucht wird, der Situation auch gewachsen ist“, hob er die Hilfsbereitschaft des Profi-Sportlers hervor.