NFL: Wilde Super-Bowl-Party mit Ziege, Bier und Papp-Kelce

Mit einer traditionellen Parade zelebrierten die neuen und alten NFL-Champions ihren insgesamt vierten Titel nach dem Sieg über die San Francisco 49ers in der Nacht auf Montag. Mit offenen Bussen fuhren die Stars drei Kilometer durch die Stadt und präsentierte den Zehntausenden Fans am Straßenrand stolz die Vince-Lombardi-Trophy.

Chiefs-Star läuft mit Ziege auf

Als GOAT bezeichnet man im Englischen und speziell im US-Sport nicht nur die Ziege, sondern auch den „Greatest of all time“ - diesen inoffiziellen Titel würde Mahomes einem gewissen Tom Brady gerne abjagen.

Kelce kippt Bier mit Papp-Aufsteller

Tayor Swift nicht bei Party dabei

Die Sängerin, die für den Super Bowl von der letzten Etappe ihrer Welttournee in Tokio nach Las Vegas geflogen war, war laut Medienberichten am Mittwoch schon wieder auf dem Weg nach Australien. Am Freitag tritt sie in Melbourne auf.