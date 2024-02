Rechtzeitig zum Super Bowl: Taylor Swift zurück in den USA

Touchdown schon vor Spielbeginn: Pop-Idol Taylor Swift ist zurück in den USA und damit gerade rechtzeitig, um ihrem Freund Travis Kelce beim Super Bowl am Abend in Las Vegas zuzujubeln. Vor dem mit Spannung erwarteten Duell zwischen Kelces Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers waren Swifts Reisestrapazen ein riesiges Thema in den US-Medien. Schließlich hatte Swift noch am Abend zuvor ein Konzert in Tokio gegeben.