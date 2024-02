Wieder Polizei-Ärger für NFL-Legende

Erneuter Ärger für Richard Sherman! Der ehemalige NFL -Star wurde laut ESPN am frühen Samstag wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss verhaftet, wie die Washington State Patrol mitteilte.

In einer Erklärung der Polizei heißt es, dass den Ordnungshütern bei einer Verkehrskontrolle der Geruch von Rauschmitteln“ aufgefallen und dass Shermans Augen „blutunterlaufen und wässrig“ gewesen seien.

Die Staatsanwaltschaft von King County sagte in einer Erklärung, dass Sherman am Montag vor Gericht erscheinen müsse.

Super-Bowl-Sieger 2013

Bereits 2022 bekannte sich Sherman in zwei Anklagepunkten für schuldig, einmal wegen Trunkenheit am Steuer und ein anderes Mal wegen häuslicher Unruhe im Jahr zuvor. Er räumte auch einen strafbaren Verstoß wegen Geschwindigkeitsüberschreitung in einer Baustelle ein.