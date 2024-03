Detroit Lions setzen weiter auf Headcoach Campbell

Detroit um Wide Receiver St. Brown war in der Meisterrunde knapp an den San Francisco 49ers gescheitert (31:34), auch weil Campbell zweimal einen vierten Versuch ausspielen ließ, statt auf ein Field Goal zu gehen. „Ich bedauere die Entscheidungen nicht“, sagte der Trainer damals.

Campbell darf weitermachen, genau wie General Manager Brad Holmes, dessen Vertrag ebenfalls bis 2028 verlängert wurde. "Sie waren die treibende Kraft hinter dem Neuaufbau unserer Mannschaft und dem Erfolg, den wir hatten. Die Kontinuität wird auch in Zukunft der Schlüssel zu unserem Erfolg sein", sagte Lions-Haupteigentümerin Sheila Hamp.

NFL: Campbell führte Lions zu historischem Erfolg

Der frühere Tight End Campbell ist seit Januar 2021 Cheftrainer der Lions und führte das Team aus der sportlichen Bedeutungslosigkeit zurück in die Erfolgsspur. Die Lions gehörten zum Start vom Campbells Amtszeit in Detroit zu den schlechtesten Teams der Liga. Nach einem schwachen Start mit nur drei Siegen in der ersten Saison steigerte sich das Team nach einem Umbruch von Jahr zu Jahr.