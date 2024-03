"Lächerlich!" Umstrittene NFL-Regeländerung sorgt für Entrüstung

Eine umstrittene Regel-Änderung in der NFL sorgt für große Empörung bei früheren und aktuellen Stars der besten Football-Liga der Welt.

Im Zentrum der Entrüstung steht die Entscheidung der NFL -Besitzer, mit Beginn der neuen Saison das sogenannte „Hip-Drop Tackle“ zu verbieten. Gemeint ist damit, dass ein Verteidiger den Offensivspieler mit zwei Händen festhält und sich dann mit vollem Körpergewicht an ihn hängt oder zur Seite schwingt, um ihn zu Fall zu bringen.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

NFL erteilt saftige Strafe für verbotenes Tackling

Bei dieser Art Tackling besteht ein hohes Risiko für schwerere Verletzungen an den Beinen oder Knöcheln, was die NFL-Bosse zu ihrer Entscheidung bewegt. Wird eine Flagge wegen dieser Regelverletzung geworfen, gibt es in Zukunft eine 15-Yard-Strafe.