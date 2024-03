Fünf neue Teams: NFL verkündet Deutschland-Entscheidung

Nächste Markterweiterung der NFL: Wie die US-amerikanische Football-Liga am Montag bekannt gab, erhalten im Rahmen des Global Markets Program fünf weitere Franchises neue Rechte für Deutschland.

{ "placeholderType": "MREC" }

So gesellen sich die Detroit Lions um den deutschen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown, die New York Giants, die Pittsburgh Steelers, die Seattle Seahawks und die Indianapolis Colts zu weiteren fünf Teams auf dem deutschen Markt, die hierzulande Marketingrechte halten.

Bereits seit längerem tun dies die Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Kansas City Chiefs, New England Patriots und die Tampa Bay Buccaneers.

NFL will Markenbekanntheit außerhalb der USA steigern

„Die Dynamik des Global Markets Program unterstreicht das starke Engagement der NFL Teams für das Wachstum der Sportart und ihrer leidenschaftlichen Fans auf der ganzen Welt. Die Teams erkennen den Wert und die Möglichkeiten neuer Märkte und schließen sich mit der Liga zusammen, um dieses Wachstum gemeinsam zu beschleunigen“, sagte Peter O‘Reilly, Executive Vice President, Club Business, Major Events & International bei der NFL.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir können es kaum erwarten, die nachhaltige Wirkung des Programms auf die Fangemeinde und das globale Wachstum in dieser Saison und in den kommenden Jahren zu sehen, sowohl in neuen als auch in bestehenden Märkten, durch den Beitritt neuer Teams und die Vertiefung des strategischen Engagements aktiver Teams.“

Mit den Detroit Lions, Seattle Seahawks und Indianapolis Colts erhielten drei Franchises zudem noch Rechte für Österreich, wo bereits auch die Chiefs, Buccaneers und Patriots aktiv sind.

Mit den Seattle Seahawks und den Tampa Bay Buccaneers spielten zwei der Teams im Oktober 2022 in München beim ersten Spiel der Regular Season der NFL auf deutschem Boden. Im vergangenen Jahr folgten in Frankfurt zwei weitere NFL-Spiele, hierbei trafen die Kansas City Chiefs auf die Miami Dolphins und die Indianapolis Colts auf die New England Patriots. 2024 wird erneut in München gespielt, die Carolina Panthers stehen als teilnehmende Franchise bereits fest.

25 Teams in 19 internationalen Märkten vertreten

Das Global Markets Program, welches 2022 ins Leben gerufen wurde, vergibt internationale Marketingrechte an NFL-Teams, um die Markenbekanntheit und Fangemeinde auch außerhalb der USA zu steigern. Insgesamt nehmen 25 Teams in 19 internationalen Märkten an dem Programm teil.

{ "placeholderType": "MREC" }