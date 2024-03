NFL: Detroit entlässt St. Browns Teamkollegen Sutton

Die Detroit Lions aus der US-amerikanischen Football-Liga NFL haben sich von Cornerback Cameron Sutton getrennt. Das teilte Verein, bei dem auch der deutsche Passempfänger Amon-Ra St. Brown spielt, am Donnerstag via X mit. Der Verteidiger wird in Florida von der Polizei wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt durch Strangulation seit Mittwoch öffentlich gesucht.