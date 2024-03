Historischer Deal für NFL-Koloss!

Die Philadelphia Eagles haben sich am Montag mit Pro Bowl Left Guard Landon Dickerson auf eine Vertragsverlängerung um vier Jahre geeinigt. Das bestätigte das Team in den sozialen Medien.

Dickerson entwickelte sich schnell zu einem Stammspieler in Philadelphia. Der 25-Jährige stand in 46 von 50 möglichen Spielen für die Eagles in der Startelf und schaffte es in den letzten beiden Spielzeiten jeweils in den Pro Bowl.