NFL: „Monster-Zahltag“ von Cousins sorgt für Kopfschütteln bei Experten

Bis zu 180 Millionen Dollar stehen Cousins - der sich mit 35 Jahren bereits im ziemlich fortgeschrittenen Sportler-Alter befindet - in den nächsten vier Jahren bei den Atlanta Falcons zu. 100 Millionen Dollar davon sollen sogar garantiert sein. Wieder einmal bekommt Cousins eine Menge Kohle, obwohl er während seiner Zeit in Minnesota durchaus kritisch gesehen wurde.

„Er hat vier Playoff-Spiele gestartet und nur eines gewonnen“, kritisierte NFL-Experte Mike Golic, dass die Falcons Cousins so viel bezahlen. Golic zeigte sich allerdings beeindruckt, dass Cousins erneut einen so hoch dotierten Vertrag angeboten bekam: „Ich kann nur applaudieren. Das Geschäft, das Kirk Cousins abgezogen hat, ist unglaublich.“

„Warum sollte man auf Fields verzichten?“

Vikings-Fan über Cousins: „ Er rechtfertigte im Gesamten nie, wie viel er verdiente“

Bei der Debatte um Cousins‘ neuen Vertrag geht es allerdings nicht ausschließlich um Zweifel aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung. Denn schon in der vergangenen wurde er in Minnesota durchaus kritisch gesehen, vor allem mit Hinblick auf seine Verdienste.

Mahomes: Cousins am meisten unterschätzter Quarterback

„Er gewinnt jedes Jahr, erzielt großartige Statistiken. Hat es in Washington getan. Hat es in Minnesota getan. Sprechen Sie mit jedem anderen Quarterback in der Liga, und sie werden das Gleiche sagen“, hatte niemand Geringeres als Patrick Mahomes vor der vergangenen Saison ausgerechnet Cousins genannt, als es um den am meisten unterschätzten Quarterback der Liga ging.