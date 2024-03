NFL-Wechselhammer! Star-Quarterback findet neues Team

Die Atlanta Falcons haben in der NFL endlich ihre Quarterback-Probleme gelöst. Die Franchise einigte sich am Montag auf einen Vierjahresvertrag mit dem ehemaligen Free Agent Quarterback der Minnesota Vikings, Kirk Cousins.

Das verkündete Cousins‘ Agent Mike McCartney auf X . Laut Tom Pelissero vom NFL Network erhält Cousins 180 Millionen Dollar inklusive eines Signing Bonus in Höhe von 50 Millionen Dollar. 100 Millionen Dollar sind garantiert, 90 Millionen davon bekommt er in den ersten zwei Jahren und zehn weitere Millionen 2026.

Der 35-Jährige spielte seit 2018 bei den Vikings, nachdem er zuvor für Washington aktiv gewesen war. Von 2015 bis 2023 verpasste er als Starter in der NFL kein Spiel, ehe er sich in der vergangenen Saison die Achillessehne riss und seither außer Gefecht war. Insgesamt wurde Cousins viermal in den Pro Bowl gewählt.