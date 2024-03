NFL-Traditionsteam rüstet weiter auf: "Perfekte Verpflichtung"

Die Baltimore Ravens haben in der NFL Free Agency mit Derrick Henry einen großen Fang gemacht - einen anderen Star-Spieler verlieren sie derweil an einen direkten Konkurrenten.

Der bisher bei den Ravens aktive Linebacker Patrick Queen wechselt zu den Pittsburgh Steelers, Rivalen des Super-Bowl-Aspiranten in der AFC North. Queen selbst bestätigte ESPN , dass er beabsichtige, einen 41 Millionen Dollar schweren 3-Jahres-Vertrag in Pittsburgh zu unterschreiben. Er wird dort Teamkollege des neuen Quarterbacks Russell Wilson.

NFL: Pittsburgh rüstet weiter auf

Queen, Erstrunden-Pick der Ravens 2020, hatte sich nach zwei eher schwierigen Anfangsjahren in den vergangenen beiden Saisons zu einem Schlüsselakteur der Ravens entwickelt: In der abgelaufenen Saison schaffte er 133 Tackles, zog erstmals in den Pro Bowl ein und hatte entscheidenden Anteil, dass die Ravens weniger Punkte zuließen als jedes andere NFL-Team.