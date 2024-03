NFL-Wechselhammer! Die Liga hat ein neues Mega-Duo

Baltimore galt bereits in der abgelaufenen Season als Super-Bowl-Favorit, scheiterte jedoch an den Kansas City Chiefs um Patrick Mahomes. Mit Henry bekommen die Ravens nun aber womöglich die Waffe, die bislang noch gefehlt hatte. Gemeinsam mit Quarterback Lamar Jackson dürfte „der König“ ein extrem laufstarkes Duo bilden, das für die anderen Franchises nur schwer zu stoppen sein wird. Henry misst ein Meter 90, ist 112 Kilogramm schwer und ist durch seine Masse und Robustheit der Alptraum jedes Defenders.

Mega-Vertrag bringt Henry bis zu 20 Millionen Dollar ein

Das neue Liga-Jahr und damit auch die Free Agency beginnt erst am 13. März um 22 Uhr deutscher Zeit, weshalb vertragslose Spieler aktuell noch keine Deals unterschreiben können, jedoch dürfen sie bereits seit dem 11. März verhandeln. Demnach sickern in dieser Zeitspanne regelmäßig schon abgemachte Deals durch. Auf Henry soll ein Zweijahresvertrag warten, der ihm bis zu 20 Millionen Dollar einbringen kann. Von der Summe sollen insgesamt neun Millionen Dollar garantiert sein.

Im Jahr 2016 kam Henry als Zweitrundenpick der Tennessee Titans nach Nashville und blieb dort seine gesamte bisherige Karriere. In den vergangenen acht Jahren führte er die NFL zweimal im Rushing an und kam auf insgesamt 9502 Rushing Yards und 90 Touchdowns. Zudem wurde er viermal in den Pro Bowl gewählt. Mit den Titans wurde er zweimal Division-Sieger (2020 und 2021) und schaffte es viermal in die Playoffs.