Neuer Job für eine NFL-Legende

Überraschung in der NFL ! Trainerlegende Bill Belichick hat einen neuen Job. Der 72-Jährige wird für den US-Sender ESPN den NFL Draft in der kommenden Woche analysieren – und zwar als Co-Host der Show „Draft Spectacular“ von Pat McAfee. Dies verkündeten beide im Rahmen von McAfees Talkshow, bei der sich der sonst speziell wirkende Belichick entspannt zeigte.

„Ich freue mich darauf. Das Draft-Wochenende ist immer eine aufregende Zeit für alle - für die Teams, die ihre Teams aufbauen, für die Fans und für alle, die damit zu tun haben, also ist es ein großartiges Ereignis, und ja, ich freue mich darauf, es von der anderen Seite zu sehen. Es wird Spaß machen, in Detroit zu sein.“

Fantastisch für die Fans: Belichick dürfte besondere Einblicke und Hintergründe liefern können, auch was mögliche Trades angeht, die er selbst immer wieder tätigte. „Ich denke, ich kann einen kleinen Einblick geben, wie die Gespräche in diesen Runden verlaufen werden. Ich habe ein paar Trades gemacht“, so Belichick.