NFL: Nanu! Was macht ein NFL-Superstar in München?

Den großen Auftritt braucht Lamar Jackson nicht. Der Quarterback der Baltimore Ravens ist einer der größten Stars in der NFL . Doch ins Scheinwerferlicht drängt der 27-Jährige deshalb nicht.

Das zeigte er nun einmal mehr. Denn rund um seinem Besuch in München gab es kaum Wirbel. Der Spielmacher war am Sonntag zu Gast in der bayrischen Landeshauptstadt und nutzte die Zeit für mehrere Fan-Treffen.