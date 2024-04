NFL-Talent zwei Wochen vor Draft verhaftet

Der ehemalige Defensive Tackle der Texans Longhorns, T‘Vondre Sweat, wurde nach einer Festnahme wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ins Gefängnis gesteckt.

Der 22-jährige Sweat wurde am Sonntagnachmittag in das Gefängnis von Travis County eingeliefert, nachdem er von der Polizei in Austin verhaftet worden war. Ihm droht ein Vergehen zweiter Klasse, das in Texas mit einer Geldstrafe von bis zu 2.000 Dollar und 180 Tagen Gefängnis geahndet wird.

Die Polizei von Austin erklärte, sie sei um 4:41 Uhr nach einem Zusammenstoß zwischen einem SUV und einer Limousine gerufen worden. Sweat, der den SUV fuhr, wurde wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen, während der Fahrer der Limousine den Unfallort unmittelbar nach dem Unfall zu Fuß verließ.

Verhaftung kurz vor NFL-Draft

Sweat wurde bereits auf Kaution in Höhe von 3000 US-Dollar freigelassen und sein Anwalt gab keinen Kommentar auf eine Anfrage zum Unfall gegenüber dem örtlichen TV-Senders KXAN-TV ab.

Der 1,80 Meter große und 362 Pfund schwere Sweat ist für den NFL-Draft gemeldet, nachdem er Texas zu seiner ersten Teilnahme an den College Football Playoffs verholfen hatte. Er hatte in der vergangenen Saison zwei Sacks, acht Tackles for Loss, sieben Quarterback Hurries, vier Pass Breakups und insgesamt 45 Tackles. Sweat gewann die Outland Trophy als bester Interior Lineman der Nation.

Mel Kiper Jr. von ESPN stuft Sweat als Defensive Tackle Prospect Nr. 3 für den NFL-Draft im nächsten Monat ein, hinter College-Teamkollege Byron Murphy aus Texas und Braden Fiske von Florida State.