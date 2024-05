NFL-MVP sorgt mit Gewicht für Aufsehen - überraschende Begründung

Knapp vier Monate ist es her, dass sich Quarterback Lamar Jackson nach der Niederlage gegen die Kansas City Chiefs in die Off-Season verabschiedete. Inzwischen ist diese für die Spieler vorbei, es stehen bereits wieder die ersten Trainingseinheiten für die kommende Spielzeit an, an denen auch der amtierende NFL-MVP teilnahm - und für große Verwunderung sorgte.