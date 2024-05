Tierquälerei? NFL-Star vor Gericht

Demnach soll Buggs einen Pitbull und einen Rottweiler zehn Tage lang ohne Zugang zu Wasser, Futter oder sonstiger Versorgung in seinem Haus zurückgelassen haben. Weiter geht aus der Klage hervor, dass die Polizei und ein Tierschutzverband die Hunde am 28. März befreit haben.

Schmutzkampagne? Buggs erhebt Vorwürf

So ist der Sportler der Meinung, dass die Stadt ihn dazu zwingen will, eine Shisha-Bar in seinem Besitz zu schließen. Die Kansas City Chiefs gaben derweil an, sich nicht zu den Vorwürfen äußern zu wollen.