Chiefs-Profi zum zweiten Mal verhaftet

Wie aus Aufzeichnungen des Sheriff-Büros in Tuscaloosa County hervorgeht, wurde der 27-Jährige aufgrund von häuslicher Gewalt und eines Einbruchs am Sonntagmorgen festgenommen und anschließend gegen eine Kaution von 5.000 Dollar wieder freigelassen. Weitere Details über die Festnahme gab die Polizei nicht bekannt. Die Kansas City Chiefs wollten sich wie üblich bei solchen Vorfällen nicht äußern.

Buggs soll zwei Hunde misshandelt haben

Der ehemalige Spieler der Detroit Lions muss sich wegen Vorwürfen der Tierquälerei zweiten Grades verantworten. Demnach soll Buggs einen Pitbull und einen Rottweiler zehn Tage lang ohne Zugang zu Wasser, Futter oder sonstiger Versorgung in seinem Haus zurückgelassen haben. Weiter geht aus der Klage hervor, dass die Polizei und ein Tierschutzverband die Hunde am 28. März befreit haben. Einer der Hunde musste anschließend eingeschläfert werden.

Schmutzkampagne? Buggs bestreitet Vorwürfe

Buggs bereits zuvor zwei Mal verhaftet

Berater Robinson sagte in seiner Erklärung, dass Buggs in seiner Shisha-Lounge wegen Vergehens „bei zwei verschiedenen Gelegenheiten in den letzten zwei Monaten verhaftet wurde, aber jedes Mal wurden diese Verhaftungen nicht öffentlich gemacht“. Robinson fügte hinzu, dass die Stadt die Anschuldigungen gegen Buggs als „Druckmittel“ benutzte, um ihn dazu zu bringen, seine Geschäftslizenz aufzugeben.