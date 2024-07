Aaron Rodgers: Ägypten-Reise, Geldstrafe und Jets-Minicamp-Erklärung**

von SPORT1-AI 25.07.2024 • 08:43 Uhr Aaron Rodgers erklärt seine Abwesenheit vom Jets-Minicamp mit einer Ägyptenreise. Trotz einer Geldstrafe von 50.000 Dollar betont er gute Beziehungen zu Trainer Saleh.

Nach einer Reise zu den Pyramiden und einem Kamelritt in Ägypten war New York Jets Quarterback Aaron Rodgers am Mittwoch wieder in einer vertrauten Position: vor einer Schar von Medienvertretern, um sich zu erklären. Rodgers sprach über seine unentschuldigte Abwesenheit vom zweitägigen Minicamp im Juni und erklärte, dass es einen Terminkonflikt mit seiner geplanten Ägyptenreise gab und dass es keine anhaltenden Spannungen in seiner Beziehung zu Trainer Robert Saleh gibt. Und ja, er wurde von der Mannschaft mit einer Geldstrafe belegt.

Geldstrafe und keine Spannungen

Die Jets zogen ihm gemäß den Rechten aus dem Tarifvertrag "ein wenig mehr" als 50.000 Dollar ab, weil er die verpflichtende Veranstaltung verpasst hatte, bestätigte Rodgers. "Es ist offensichtlich mehr ein Thema außerhalb des Gebäudes als innerhalb des Gebäudes", sagte Rodgers nach dem ersten Training des Camps. "Robert und ich sind großartig. Wir hatten großartige Gespräche während der gesamten Offseason. [Wir] hatten gestern Abend ein lustiges Gespräch in seinem Büro bis spät in die Nacht. Also, es ist, wie es ist."

Urlaub in Ägypten

Rodgers sagte, er habe die Reise – einen "Bucket-List"-Urlaub, wie er es nannte – basierend auf dem Offseason-Plan der Jets für 2023 gebucht, in der Annahme, dass sie bis zur ersten Juniwoche fertig sein würden. Tatsächlich hatten sie letztes Jahr kein Minicamp. Saleh hatte dem Team wegen eines frühen Starts ins Trainingslager aufgrund des Hall of Fame Games in Canton, Ohio, einen frühen Urlaub gewährt. Als er den Konflikt bemerkte, "versuchte ich, einige Dinge zu verschieben", sagte Rodgers. "Es hat einfach nicht geklappt."

Minicamp und Vorbereitung auf die Saison

Rodgers spielte die Bedeutung des Minicamps herunter und sagte im Grunde, es sei ein glorifiziertes OTA-Training. Er nahm vollständig an den freiwilligen OTA-Trainingseinheiten teil. Am Dienstag meldete er sich im Camp mit einem T-Shirt, das eine ägyptische Göttin zeigte. Er bestand darauf, dass er keine Kritiker trollen wollte, sondern dass es einfach eine zufällige Modewahl war.

Aus Sicht der Jets ist das Wichtigste, dass Rodgers sich von seiner Achillessehnenoperation erholt hat und sich auf seine 20. Saison vorbereitet, in der große Erwartungen an ihn gestellt werden. "Das Ziel ist New Orleans", sagte er in Anspielung auf den Austragungsort des Super Bowl. "Das muss der Fokus sein."

Erholung und Erwartungen

Rodgers, der sich bei seinem vierten Snap der Saison 2023 verletzte, sagte, seine Achillessehne fühle sich großartig an. Gleichzeitig räumte er ein, dass es "ein wenig Zeit" dauern werde, bis er wieder seine Form vor der Verletzung erreicht habe. Damit meinte er vor allem den mentalen Aspekt – also das Schärfen seiner Reflexe und Instinkte. "Es wird ein schönes Trainingslager brauchen, um mich wieder wie ich selbst zu fühlen", sagte er.