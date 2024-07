Jake Bates 64-Yard-Field-Goal führt zu NFL-Vertrag bei den Detroit Lions

von SPORT1-AI 26.07.2024 • 08:37 Uhr Jake Bates erzielt ein 64-Yard-Field-Goal für die Michigan Panthers und unterschreibt bei den Detroit Lions. Mehrere UFL-Spieler wechseln zur NFL.

Die United Football League (UFL) hat ihre Saison mit einem dramatischen Höhepunkt abgeschlossen. Jake Bates, Kicker der Michigan Panthers, erzielte ein beeindruckendes 64-Yard-Field-Goal, das seinem Team einen Last-Minute-Sieg gegen die St. Louis Battlehawks bescherte. Diese Leistung blieb nicht unbemerkt, und Bates hat nun einen Zwei-Jahres-Vertrag bei den Detroit Lions unterschrieben.

Von der UFL in die NFL: Spieler auf dem Weg zu neuen Herausforderungen

Mit dem Ende der UFL-Saison und dem dritten aufeinanderfolgenden Titelgewinn der Birmingham Stallions richten viele Spieler ihren Blick auf die NFL. Während die Trainingslager beginnen, werden zahlreiche UFL-Spieler versuchen, sich bei NFL-Teams zu beweisen. Wir haben die wichtigsten Wechsel für euch zusammengefasst.

Gareon Conley: Comeback bei den Dallas Cowboys

Ein bemerkenswertes Comeback feiert Gareon Conley. Der ehemalige Erstrundenpick der Raiders hat seit 2019 kein NFL-Spiel mehr bestritten, kehrt aber nun zu den Dallas Cowboys zurück. Conley hatte in der vergangenen UFL-Saison 25 Tackles, zwei Interceptions und zwei Pass Breakups für die D.C. Defenders.

Seattle Seahawks verstärken sich mit UFL-Talenten

Die Seattle Seahawks haben gleich mehrere Spieler aus der UFL verpflichtet. Darunter ist Scott, der führende Receiver der D.C. Defenders, der in der vergangenen Saison 25 Pässe für 418 Yards und drei Touchdowns fing. Auch Simms, der Top-Receiver der Michigan Panthers, und Person, der führende Rusher der Birmingham Stallions, schließen sich den Seahawks an.

Atlanta Falcons setzen auf Erfahrung und Talent

Die Atlanta Falcons haben ihre Reihen mit mehreren erfahrenen UFL-Spielern verstärkt. Davenport, ein ehemaliger Viertrundenpick der Texans, kehrt nach einer erfolgreichen Saison bei den Birmingham Stallions in die NFL zurück. Auch Emili, ein Schlüsselspieler der San Antonio Brahmas-Defense, und Jones-Smith, ein herausragender Performer der St. Louis Battlehawks, sind neu bei den Falcons.

Cleveland Browns holen sich Verstärkung aus der UFL

Die Cleveland Browns haben Okorafor von den Michigan Panthers verpflichtet. Der undrafted Free Agent hat in der vergangenen Saison maßgeblich zum Einzug der Panthers in die UFL-Playoffs beigetragen. Okorafor hatte zuvor Zeit bei den Eagles und Vikings verbracht, schaffte es aber nicht in den aktiven Kader.

Weitere bemerkenswerte Verpflichtungen

Die New York Jets haben Shelton, einen Cornerback der Memphis Showboats, verpflichtet, während die New Orleans Saints Austin, einen Big-Play-Receiver der Birmingham Stallions, unter Vertrag genommen haben. Die Chicago Bears haben White, einen Linebacker der Michigan Panthers, zurück in die NFL geholt.

Ein Blick in die Zukunft