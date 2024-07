New York Jets: Mit Aaron Rodgers zum Super Bowl oder ins nächste Fiasko?

Die New York Jets setzen nach einer enttäuschenden Saison 2023 auf Aaron Rodgers als Quarterback und hoffen auf den Super Bowl, trotz hoher Risiken und Herausforderungen.

Nach einer enttäuschenden Saison 2023 und einer schmerzhaften Niederlage gegen die Cleveland Browns in Woche 17, stehen die New York Jets vor einem Wendepunkt. Mit der Verpflichtung von Aaron Rodgers, einem der besten Quarterbacks der NFL -Geschichte, setzen sie alles auf eine Karte. Doch die Erwartungen sind hoch – und das Risiko ebenso.

Glauben an die Wende

Nach der 37-20 Niederlage gegen die Browns zeigte sich Running Back Breece Hall kämpferisch: „Ich sage allen, sie sollen jetzt lachen, denn in naher Zukunft wird es nicht mehr so sein.“ Diese Worte scheinen nun, kurz nach Beginn des Trainingscamps 2024, Realität zu werden. Die Jets, die seit 13 Jahren nicht mehr in den Playoffs waren und acht aufeinanderfolgende Saisons mit negativen Bilanzen hinter sich haben, strahlen neues Selbstbewusstsein aus.