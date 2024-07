NFL: Belichick lehnt interessantes Angebot ab

In „The TK Show“, moderiert von Tim Kawakami von The Athletic, erklärte Shanahan: „Ich habe es ihm angeboten. Er liebt Football so sehr, dass man nie weiß, was er ... Ich kann nicht glauben, dass er momentan kein Heacoach eines Teams ist. Ich weiß, was ich tun würde, wenn ich ein Besitzer wäre, also überrascht mich das. Das Letzte, was man tun möchte, ist, jemanden wie Bill Belichick zu beleidigen. Aber ich weiß, dass er einfach den Sport in seiner einfachsten Form liebt, also habe ich ihm alles angeboten, was er wollte.“