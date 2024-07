NFL-Star beendet Karriere! Super-Bowl-Champion mit tragischer Geschichte

von SPORT1 21.07.2024 • 13:59 Uhr Die Laufbahn des Shaquil Barrett in der NFL findet ein Ende. Der Linebacker holte zweimal den Super Bowl – und muss mit einer privaten Tragödie leben.

Shaquil Barrett hat während seiner Zeit in der NFL viele Höhen und Tiefen erlebt. Besser gesagt: extreme Höhen und noch viel tiefere Tiefen. Nun beendet der 31-Jährige Linebacker seine Football-Karriere.

„It‘s time for me to hang it up“, schrieb Barrett in der Nacht in einer Instagram-Story: „Es ist Zeit für mich aufzuhören.“ In seiner neunjährigen Liga-Zugehörigkeit seit 2015 spielte Barrett lediglich für die Denver Broncos und die Tampa Bay Buccaneers. Mit beiden Franchises konnte der Defensivmann je einmal den Super Bowl gewinnen.

„Es war eine schöne Zeit, und ich bin dankbar für alles, was ich im Laufe der Jahre erlebt habe. Ich bin bereit, mich voll und ganz auf meine Frau und meine Kinder zu konzentrieren und ihnen zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen und sie zu erreichen“, schrieb Barrett weiter.

Shaquil Barrett beendet seine NFL-Karriere

NFL-Star Barrett zweimaliger Super-Bowl-Champion

„Jeder, der seine Träume schon einmal verwirklicht hat, der weiß, wie viel Arbeit, Zeit und Konsequenz nötig sind. Ich bin bereit, diese Fähigkeiten bei meinen Kindern aufzubauen, was hundertprozentige Hingabe erfordern wird. Ich weiß, dass es für einige eine Überraschung sein mag, aber ich habe schon eine Weile darüber nachgedacht, und die Entscheidung war noch nie so klar wie jetzt“, so der 31-Jährige.

Als Undrafted Free Agent war Barrett 2015 von den Broncos unter Vertrag genommen worden - und in seinem Debütjahr unmittelbar Teil des Teams um Quarterback-Legende Payton Manning, das in diesem Jahr die Vince-Lombardi-Trophäe in die Höhe stemmen durfte.

Auch seine zweite Debütsaison, 2019, die erste im Trikot der Buccaneers, sollte eine erfolgreiche werden. 19,5 Sacks in nur einer Spielzeit waren gleichbedeutend mit dem Franchise-Rekord. Barrett verzeichnete über seine gesamte Karriere hinweg 59 Sacks.

Barrett durchlebt private Tragödie

In der abgelaufenen Spielzeit konnte er noch 4,5 Sacks, 33 Solo-Tackles und 52 kombinierte Tackles abliefern, wurde jedoch nach der Spielzeit – auch aus finanziellen Gründen – entlassen. Zu Beginn des laufenden Ligajahres hatten sich die Miami Dolphins dann mit Barrett verstärkt, um ihren Linebacker-Kader mit mehr Tiefe auszustatten. Nun allerdings der persönliche Schlussstrich von Barrett.

Im Jahr 2023 musste Barrett gemeinsam mit seiner Frau ein schlimmes Schicksal durchleben. Auf dem Familienanwesen in Tampa war die gemeinsame Tochter im Alter von zwei Jahren im Pool ertrunken.

