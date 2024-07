Schock für Patriots: Christian Barmore fällt wegen Blutgerinnseln auf unbestimmte Zeit aus

von SPORT1-AI 29.07.2024 • 08:46 Uhr Patriots‘ Christian Barmore fällt wegen Blutgerinnseln auf unbestimmte Zeit aus. Gesundheit hat Priorität, Team und Fans hoffen auf schnelle Genesung.

Die New England Patriots müssen einen schweren Schlag verkraften: Ihr Defensive Tackle Christian Barmore wird aufgrund von Blutgerinnseln auf unbestimmte Zeit ausfallen. Dies gab das Team am Wochenende bekannt. Barmore wurde im Massachusetts General Brigham Hospital behandelt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Gesundheit und Wohlbefinden im Vordergrund

In einer offiziellen Stellungnahme betonte das Team, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden von Christian Barmore derzeit oberste Priorität haben. „Wir wissen, dass Christian eine hervorragende medizinische Versorgung erhält und freuen uns auf seine vollständige Genesung“, so die Patriots.

Dank an das medizinische Team

Barmores Agentin, Nicole Lynn, dankte insbesondere dem Athletiktrainer der Patriots, Jim Whalen, für seine „absolute Sorgfalt und Aufmerksamkeit in den letzten Tagen“. Diese Unterstützung ist entscheidend für Barmores Genesungsprozess.

Erinnerungen an David Andrews

Der Vorfall erinnert an den Fall des langjährigen Patriots-Centers David Andrews, der 2019 aufgrund von Blutgerinnseln in der Lunge die gesamte Saison verpasste. Andrews kehrte 2020 zurück und geht nun in seine zehnte Saison mit dem Team. Diese Geschichte gibt Hoffnung, dass auch Barmore eine vollständige Genesung erleben könnte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ein aufstrebender Star

Der 25-jährige Barmore, der aus Philadelphia stammt und seine College-Karriere an der University of Alabama verbrachte, wurde 2021 in der zweiten Runde des NFL-Drafts von den Patriots ausgewählt. Im April unterzeichnete er eine vierjährige Vertragsverlängerung im Wert von bis zu 92 Millionen Dollar, einschließlich 41,8 Millionen Dollar an garantierten Zahlungen. Diese Vertragsdetails unterstreichen, wie sehr die Patriots in Barmore als aufstrebenden Star investieren.

Starke Leistungen in der letzten Saison

Barmore hat in 44 regulären Saisonspielen (11 Starts) beeindruckende Statistiken vorzuweisen: 133 Tackles, 12,5 Sacks und 9 abgewehrte Pässe. In der letzten Saison führte er das Team mit 8,5 Sacks an und erzielte 13 Tackles für Raumverlust. Diese Leistungen machten ihn zu einem unverzichtbaren Allround-Lineman, der sowohl den Lauf stoppen als auch den Quarterback unter Druck setzen kann.

Wer tritt in Barmores Fußstapfen?

Mit Barmores Abwesenheit müssen die Patriots nun herausfinden, wer seine Rolle übernehmen kann. Zu den Kandidaten gehören die Veteranen Armon Watts und Daniel Ekuale sowie die jüngeren Spieler Jeremiah Pharms Jr., Sam Roberts, Trysten Hill und Josiah Bronson. Es wird spannend zu sehen, wer sich in dieser schwierigen Situation durchsetzen kann.